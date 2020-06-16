Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: Fenerbahçe vs Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. 2-1'in rövanşında Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirip finale adını yazdırmanın hesaplarını yaparken Trabzonspor ise ilk maçta elde ettiği avantajı Kadıköy'de de sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. 2-1'in rövanşında Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirip finale adını yazdırmanın hesaplarını yaparken Trabzonspor ise ilk maçta elde ettiği avantajı Kadıköy'de de sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Kaynak: Dugout