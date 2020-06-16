Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali: Fenerbahçe vs Trabzonspor
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. 2-1'in rövanşında Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirip finale adını yazdırmanın hesaplarını yaparken Trabzonspor ise ilk maçta elde ettiği avantajı Kadıköy'de de sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
16.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:02
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumunda bu akşam Trabzonspor'u konuk edecek. 2-1'in rövanşında Fenerbahçe, Trabzonspor'u devirip finale adını yazdırmanın hesaplarını yaparken Trabzonspor ise ilk maçta elde ettiği avantajı Kadıköy'de de sürdürmenin hesaplarını yapıyor.
Kaynak: Dugout