Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 4 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.

25.09.2019 21:09
Ziraat Türkiye Kupası: Tarsus İdman Yurdu: 4 - Darıca Gençlerbirliği: 0

Türkiye Kupası 3. Tur maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi.


Stat: Tarsus Şehir


Hakemler: Serhad Ürkmez xx, Berkay Salman xx, Enes Berk Güçlü xx


Tarsus İdman Yurdu: Barış xx, Ferhat Duman xxx (Erkan dk. 70 x), Samet xx (Mustafa dk. 58 x), Emir xx, Mert xx (Cem dk. 67 x), Mehmet Kaan xxx, Mahsun xx, Aytaç xx, İbrahim xx, Çağrı xx, Onur xx


Darıca Gençlerbirliği: Ali x, Mahmuthan x, Berat xx, Ahmet x (Erdem dk. 73 x), Selman x, Emre Pehlivan xx (Alperen dk. 85 ?), Metin xx, Ferhat Çoban xx, Emre Alan xx (Atakan dk. 66 x), Fahrettin xx, Nebi xx


Goller: Mehmet Kaan (dk. 4 ve 90+2), Ferhat Duman (dk. 44 pen.), Mert (dk. 51) (Tarsus İdman Yurdu )


Sarı Kartlar: Ali, Ahmet, Metin(Darıca Gençlerbirliği) - MERSİN

Kaynak: İHA
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