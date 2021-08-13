Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı

TFF, 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda statü değişikliğine gidildiğini açıkladı. Buna göre artık yarı finaller çift maç eleme usulüne göre oynanacak ve deplasman golü kuralı uygulanmayacak.