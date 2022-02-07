Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarının hakemleri belli oldu - Haberler Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarının hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu maçlarının hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu program ve hakemleri şu şekilde:

8 ŞUBAT SALI

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Fırat Aydınus)

17.30 Vavacars Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor (Ali Şansalan)

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Kayserispor (Arda Kardeşler)

9 ŞUBAT ÇARŞAMBA

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Demir Grup Sivasspor (Volkan Bayarslan)

17.30 Atakaş Hatayspor - Fraport Tav Antalyaspor (Mert Güzenge)

20.30 Altaş Denizlispor - Trabzonspor (Alper Ulusoy)

10 ŞUBAT PERŞEMBE

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)

20.30 Beşiktaş - Göztepe (Yasin Kol)


Demirören Haber Ajansı - Spor

Türkiye Kupası, Fırat Aydınus, Kasımpaşa, Salı, Spor, Haber

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