Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Antalya karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar sezonu çifte kupayla kapatmak isterken Akdeniz ekibi ise tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'la karşılaşıyor.

BEŞİKTAŞ FİNALE NASIL GELDİ?

Beşiktaş Türkiye Kupası'na 5. turda dahil olarak sorasıyla, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-2, Çaykur Rizespor'u 1-0, Konyaspor'ı 1-1'in uzatmalarında penaltılarda 3-2 ve yarı finalde Başakşehir'i 3-2 mağlup etmişti.

ANTALYASPOR FİNALE NASIL GELDİ?

Antalyaspor ise 4. turdan kupaya dahil olarak Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0 ve Alanyaspor'u 2-0 yenerek hiç gol yemeden ve tarihinde ilk kez finale yükseldi.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta Hasic, Oğuzhan, Aboubakar ve Ljajic sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın maç kadrosunda olmayacak. Antalyaspor'da tek eksik Serdar Gürler

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Kudryashov, Hakan, Nuri, Fredy, Amilton, Podolski, Gökdeniz.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Necip, Ghezzal, N'Koudou, Larin.

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