Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Antalya karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar sezonu çifte kupayla kapatmak isterken Akdeniz ekibi ise tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.