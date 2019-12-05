Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş: 2 - 24 Erzincanspor: 0 (İlk yarı)
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
15. dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor'da Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
22. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muhammed Kerem'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kurtardı.
24. dakikada Hüseyin Erol'un sol kanttan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ayhan Gürbüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.
25. dakikada Güven'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny'nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman'dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
39. dakikada Rebocho'nun sahasından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Güven'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Süleyman'da kaldı.
45+3. dakikada Muhayer'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
Stat: Vodafone
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, İlker Takpak xx, Mustafa Savranlar
Beşiktaş: Utku xxx, Necip xx, Enzo Roco xx, Erdoğan Kaya xxx, Rebocho xxx, Elneny xx, Muhayer Oktay xx, Tyler Boyd xxx, Jermain Lens xx, Umut Nayir xxx, Güven Yalçın xxx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Caner Erkin, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Erdem Seçgen, Adem Ljajic, N'Koudou
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
24 Erzincanspor: Süleyman Kasap xx, Yunus Emre Tok xx, Yunus Emre Çakır xx, Enes Subaşı xx, Hüseyin Erol xx, Ayhan Gürbüz xx, Abdurrahman Canlı xx, Hüseyin Çiray xx, Muhammed Kerem Aktürkoğlu xx, Halil Yılmaz xx, Ali Öztürk xx
Yedekler: Ersel Çetinkaya, Emre Turan, Burak Aydın, Osman Şahin, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç
Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül
Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 45+3) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor) - İSTANBUL