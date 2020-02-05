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Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti.

05.02.2020 22:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:40
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Çeyrek Final ilk maçında , 'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.


54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker'ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0


70. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.


Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Ali Şansalan xx, Kemal Yılmaz xx, Cem Satman xx


Aytemiz Alanyaspor: Marafona xxx, Onur xx, Tzavellas xxx, Caulker xxx,Kaan xx, Siopis xx, Ceyhun xxx, Efecan xxx, Bakasetas xxx (Musa Çağıran dk. 82 ?), Bammou xx (J. Fernandes dk. 46 xxx), Cisse xx (Mustafa Pektemek dk. 71 x)


Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Salih Uçan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Galatasaray: Okan x, Şener x, Ahmet xx, Marcao xx, Linnes x (Mariano dk. 46 xx), Lemina x, Taylan x, Sekidika x (Adem Büyük dk. 62 x), Jimmy Durmaz xx, Belhanda x (Ömer Bayram dk. 81 ?), Onyekuru x


Yedekler: Muslera, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Andone,


Teknik Direktör: Fatih Terim


Goller: Bakasetas (dk. 20), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor),


Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Alanyaspor), Taylan, Lemina, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener, Ömer Bayram (Galatasaray) - ANTALYA

Kaynak: İHA
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