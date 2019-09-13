Ziraat Bankası da kredi faiz oranlarını indirdi

13.09.2019 17:32

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 19,75'den yüzde 16,50'ye düşürmesinin ardından bankalar birer birer kredi faizlerinde indirime gitmeye başladı. Türk Eximbank ve Türkiye İş Bankası'nın faiz indirimi sonrası bir indirim kararı da Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını 16 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere indirdi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZİNİ MAAŞ MÜŞTERİLERİNE YÜZDE 1,25'E DÜŞÜRDÜ

Kurumsal kredi faiz oranlarını aylık yüzde 13 - yüzde 15,5 aralığına kadar indiren Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da maaş müşterileri için aylık yüzde 1,25'e ve maaş dışı müşteriler için ise aylık yüzde 1,35'e düşürdü.

"500 BİN LİRA ALTINDAKİ KONUT KREDİLERİNDE FAİZ ORANI YÜZDE 0,99"

Konut kredilerinde 500 bin lira ve üzeri kredilerde faiz oranını aylık yüzde 1,19 olarak belirleyen Ziraat Bankası, 500 bin lira altındaki konut kredilerinde faiz oranını aylık yüzde 0,99 olarak uyguluyor.

Kaynak: DHA