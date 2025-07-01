Zeynep Sönmez kimdir? Tenisçi Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

Zeynep Sönmez yarışıyor birinci turdaki rakibi Romanyalı Jaqueline Cristian ile karşı karşıya geldi ve rakibini mağlup etti. Peki, Zeynep Sönmez kimdir? TenisçiZeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez (d. 30 Nisan 2002, İstanbul), Türk profesyonel tenis oyuncusu. Aslen Artvin, Arhavilidir.

Sönmez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından 3 Mart 2025'teki tek kadınlar sıralamasına göre 77.'likle kariyerinin en yüksek sıralamasına erişmiştir. ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu kazandı.

4 Kasım 2024'te ABD'li rakibi Ann Li'yi 6-2 ve 6-1 ile mağlup etti ve WTA Merida Açık'ta kariyerinin ilk WTA şampiyonluğunu kazandı. WTA sıralamasında ise bu şampiyonlukla birlikte ilk 100'e girdi.