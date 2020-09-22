Zerey: "İkinci el oto piyasasındaki hareketlik devam edecek"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zerey: "İkinci el oto piyasasındaki hareketlik devam edecek"

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, son günlerde hızla yükselen ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini söyledi.

Zerey:
22.09.2020 11:44 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:48

Fatsa Galericiler Derneği Başkanı Hikmet Zerey, son günlerde hızla yükselen ikinci el piyasasındaki hareketliliğin devam edeceğini söyledi.

Başkan Zerey yaptığı açıklamada, "İkinci el piyasasındaki hareketlilik o kadar hızlı ki artık bizler de bu duruma yetişemiyoruz. Fiyatlara yüzde yüz zam geldi. Bu durum da piyasada durgunluk yaşatmadı aksine hareketlilik oldu. Esnaflarımız neredeyse araba bulamıyor. Pandemi süreci girdikten sonra insanlar artık toplu taşıma araçlarını kullanmamaya başladılar ve bu durum da özel araçlara yönelmelerine neden oldu. Sıfır araçlarda üretilmezken ikinci el de bu durum ciddi derece artış sağladı. Talep olunca da fiyatlar yükseldi. Bu durum yıl boyunca da devam edecektir" dedi.

"Galericiler de memnun değil"

Galerici esnafı olarak bu fiyatların yüksek olmasından kendilerinin de memnun olmadığını belirten Zerey, "Piyasada araç olmayınca arz talebe göre fiyatlar yükseliyor. İyi araba bulmak çok zor ve bulunca da hemen inanın esnaflarımız satıyor. Araba alacak kişi mevcut arabasını satmak yerine şuan için satmıyor ve arabasının değerlendiğini görmesi o aracı satmaması anlamına geliyor. Bizler de piyasaya göre hareket ediyoruz" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Sörloth Fatih Terim Vedat Muriqi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zerey: "İkinci el oto piyasasındaki hareketlik devam edecek" - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:07:19. #1.14#
title