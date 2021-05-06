Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor
Galatasaray'ın savunmacısı Marcao için Zenit ve Lokomotif Moskova devrede. Rus basını, başarılı futbolcu için iki takımın da 15 milyon euroluk teklif yapacağını yazdı. Sarı-kırmızılılar solak savuncayı 2019 yılının ara tranfer döneminde Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da Marcao'ya Rus kulüpleri kancayı taktı. Rakitsky'nin yerine Brezilyalıyı transfer etmek isteyen Zenit, 15 milyon euroyu gözden çıkardı.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME YAPILDI
Marcao'nun peşinde Zenit ile birlikte Lokomotiv Moskova'nın da olduğu ve Brezilyalı futbolcu için ilk temasların da menajeri vasıtasıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda 99 karşılaşmada görev yapan ve Beşiktaş derbisiyle 100. maçına çıkmaya hazırlanan Brezilyalı stoper, 1 gol, 1 asistlik skor katkısında bulundu.