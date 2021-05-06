Zenit, Marcao için Galatasaray'a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın savunmacısı Marcao için Zenit ve Lokomotif Moskova devrede. Rus basını, başarılı futbolcu için iki takımın da 15 milyon euroluk teklif yapacağını yazdı. Sarı-kırmızılılar solak savuncayı 2019 yılının ara tranfer döneminde Chaves'ten 4 milyon euroya kadrosuna katmıştı.