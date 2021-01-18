Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp
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Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp

18.01.2021 10:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 10:22

Rusya'nın dev kulüplerinden Zenit, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferiyle alakalı gelen soruya verdiği yanıtla sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'i kadroya katması büyük yankı uyandırırken, Rusya'dan sürpriz bir paylaşım geldi.

Rusya'nın büyük kulüplerinden Zenit'in İngilizce hesabı, "Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun" şeklindeki bir soruya, "Galatasaray'a gitmeliydi, daha büyük kulüp" şeklinde bir yanıt verdi.

TWEET SİLİNDİ

Galatasaray taraftarları, Zenit'in yaptığı bu paylaşıma büyük ilgi gösterdi ve binlerce kez paylaştı.

Bu paylaşım kısa sürede büyük dikkat çekti. Sonrasında bir önceki tweet'i silen Zenit: "Deney bitti. Beklendiği gibi Türk çığı geldi." paylaşımında bulundu.

Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp
Zenit'in Mesut Özil sorusuna yanıtı olay yarattı: G.Saray'a gitmeliydi, daha büyük bir kulüp
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