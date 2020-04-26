HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Yüzde yüz hibeli 'kavun tohumları' çiftçiye ek gelir olacak - Ekonomi
Karahallı, Uşak, Ekonomi, Haber

Yüzde yüz hibeli 'kavun tohumları' çiftçiye ek gelir olacak

Uşak'ta 'Karahallı Kavunun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 78 çitçiye 167 kilogram kavun tohumu hibe edildi.

26.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 12:18
Yüzde yüz hibeli 'kavun tohumları' çiftçiye ek gelir olacak

Uşak'ta 'Karahallı Kavunun Geliştirilmesi Projesi' kapsamında 78 çitçiye 167 kilogram kavun tohumu hibe edildi. Projeyle alternatif ürünlerin değerlendirilmesi ve üreticilere ek gelir sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdare Müdürlüğünün ortak yürüttüğü proje kapsamında çiftçilere hibe desteğiyle kavun tohumu verildi. Karahallı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 78 çiftçiye 167 kilogram kavun tohumu yüzde yüz hibe edilirken geliştirilen projeyle toplamda 668 dekar alana kavun ekimi yapılacağı belirtildi.

"Kullanılmayan arazileri kullanılabilir hale getiriyoruz"

Yapılan desteğin çiftçiye ek gelir sağlamasının yanında alternatif ürünleri değerlendirerek kullanılmayan arazileri kullanılabilir hale getirdiklerine değinen Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, "Projeleri ilçelerimizin, köylerimizin toprak yapısına, iklim yapısına ve çiftçi kültürüne bağlı olarak belirliyoruz. Belirlediğimiz projelerde Karahallı ilçemiz için 668 dekarda kavun yetiştiriciliğinin uygun olacağını tespit ettik. Yaptığımız bu çalışma doğrultusunda 668 dekarlık alanda 78 çiftçimize, İl Özel İdaresi desteğiyle yüzde yüz hibeli kavun tohumu dağıttık. Hem bölgemizde alternatif bir ürün olarak değerlendirilmesi, çiftçimize ekstra gelir kaynağı olması hem de kullanılmayan arazilerin kullanılır hale getirilmesi amacıyla tohumları bölgedeki çitçilerimize dağıttık" diye konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Amasya'da bir ay boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak Ekonomi
Amasya'da bir ay boyunca şebeke suyu için ücret alınmayacak
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam Ekonomi
22 hissedar, Gelibolu Adası'nı satışa çıkardı! İşte istedikleri rakam
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı Ekonomi
AVM'lerin açılmasına yönelik kararın fikir babası Bakan Albayrak çıktı
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince işleri büyüttü Ekonomi
Hobi olarak başladığı çilek üretiminde talebe yetişemeyince işleri büyüttü
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor Ekonomi
Bahçesine kurduğu serada yılda 100 bin fide üretiyor
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü Ekonomi
Koronadan etkilenen kiracısına indirim yapmayana mahkeme yolu göründü
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Koronavirüs nedeniyle talep artınca portakallar dalında satıldı
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Bağışıklık güçlendiren ve kilosu 7 bin liradan satılan arı sütü, yok satıyor
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Dağıtımda yaşanan sıkıntılar nedeniyle maske satışı tekrar gündemde
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Koronavirüs için atılan adımların toplam maliyeti 200 milyar TL'ye ulaştı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Petrol fiyatlarının düşmesiyle ekonomisi çöken Rusya kaynak arıyor
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Dardanel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL destek
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Otomotiv şehri Sakarya'dan ilk çeyrekte 1,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket etti
Yerli solunum cihazının üretim sürecini anlatan Bakan Varank: Mühendislerimiz Milli Mücadele şuuruyla hareket...
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren çörek otu yağına talep arttı
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Kentsel dönüşüm projesi bitmeyenlere kira yardımı 1 sene uzatılacak
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Üreticilere 1 milyar 626 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
Son Dakika: Bakanlık, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı için 176 milyon lira kaynak ayırdı
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
389 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 386 liradan işlem görüyor
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar, 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Koronavirüs döneminde kabuklu fındığın fiyatı 25 liraya yükseldi
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Halkbank'ın koronavirüs nedeniyle hayata geçirdiği destek paketi esnafa can suyu oldu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bakan Dönmez: Temmuz ayında Karadeniz'de ilk sondajımızı yapacağız
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa İtalya Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Yüzde yüz hibeli 'kavun tohumları' çiftçiye ek gelir olacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.4.2020 12:28:49. #1.15#
title