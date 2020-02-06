Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi
Trabzonspor, sezon başında Fransa'nın Lille ekibine transfer olan eski oyuncusu Yusuf Yazıcı'nın 97 numaralı formasının, takıma tekrar dönene kadar emekliye ayrıldığını duyurdu.
Trabzonspor, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Yusuf Yazıcı'nın formasının emekli edildiğini açıkladı. Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından, "Sen dönene kadar" etiketiyle, Yusuf Yazıcı'nın formasının Trabzonspor Müzesi'ne kaldırıldığı bir video paylaşıldı.
"ÇOK BÜYÜK ONUR, ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK"
Müzede formanın bulunduğu yerde, "Yusuf Yazıcı'nın emekli edilen 97 numaralı forması" ifadesi yer aldı. Yusuf Yazıcı da Trabzonspor Kulübünün bu paylaşımını alıntı yaparak, "Çok büyük onur, çok büyük sorumluluk. Layık gören başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederim. Bu kulübün tarihinde ufacık da olsa bir yere sahip olmanın onurunu yaşattınız bana." açıklamasında bulundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 20. haftasındaki Fenerbahçe müsabakası öncesi, karşılaşmayı izlemeye gelen başarılı futbolcuya plaket ve formasını hediye etmişti.
Haber Videosu: Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi
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Yorum yapmaya deymez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Değmez denir ona. Türkçe öğren, sonra yorum yaparsın sen.1 Yayından Kaldır
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Yusuf Yazıcı 97 Numaralı forması ile Trabzonspor''a 2 Şampiyonlar Ligi, 4 Avrupa Kupası, 3 Süper lig, 5 Türkiye Kupası ve 6 Uefa Süper Kupası olmak üzere toplamda 18 kupa kazandırmış ve 369 gol, 284 asist ile Trabzonspor''a çok büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeptan dolayı 97 numaralı formanın ağırlığını başka kimse kaldıramayacağı için emekliye ayrılmıştır.Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Yusuf 22 yaşında rekor bir bedelle transfer oldu. Kalsaydı emin ol mevkisinde en iyi istatistikleri yakalarfj. Ama adamlik hepsinden önce gelir tabi anlayabilene.Yayından Kaldır
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ulan ne güldüm :)))Yayından Kaldır
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Artık Trabzonspor şu son zamanlardaki durumlarından dolayı son derece sevimsiz gelmeye başladı bana ve çokta şımardılar , şımarıklık ve kendini beğenmişilk akıyor üstlerinden !Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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neolduda sevimsiz geldi biryerinemi battı ayrıca siz sevmeyin BİZ BİZE yeteriz3 2 Yayından Kaldır
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çok güzel hareketler bunlarCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır