Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı

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Fransa Ligi'nde, son olarak Bordeaux engelini 3-0 gibi net bir skorla liderliğini koruyan Lille'de, milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın müthiş performansları göz kamaştırıyor. Burak 9, Yusuf ise 7 golle bu sezon ligde Lille'in skor yükünü çekiyor.

Oynadığı son 3 karşılaşmada fileleri sallamayı başaran ancak bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Burak'ın bayrağını, son haftalarda Yusuf taşımaya başladı. Takımının Burak Yılmaz'dan yoksun çıktığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinin en güvenilir ayaklarından biri haline geldi.

TOPLAM 16 GOL ATTILAR

Fransa Ligi'nde bu sezon, en fazla gol atan forvet ikilisi listesinin tepesinde PSG'li Kylian Mbappe ve Moise Kean bulunuyor. 24 kez ağları sarsan iki yıldızı, 22 golle Monaco'dan Volland ve Ben Yedder, 21 golle Lyon'dan Depay ve Ekambi, 17 golle Strasbourg'dan Ajorque ve Diallo ve 16 golle Lille'deki yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı takip ediyor.

İki futbolcumuz, ligde kalma mücadelesi veren Dijon takımından fazla gol üretmeyi başardılar.