Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı
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Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı

04.02.2021 20:11 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:35

Bu sezon Lille'de attıkları gollerle adlarından söz ettiren milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi toplam 16 gole imza attılar. İki futbolcumuz böylece, ligde kalma mücadelesi veren Dijon takımından fazla gol üretmeyi başardılar.

Fransa Ligi'nde, son olarak Bordeaux engelini 3-0 gibi net bir skorla liderliğini koruyan Lille'de, milli yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın müthiş performansları göz kamaştırıyor. Burak 9, Yusuf ise 7 golle bu sezon ligde Lille'in skor yükünü çekiyor.

Oynadığı son 3 karşılaşmada fileleri sallamayı başaran ancak bir süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Burak'ın bayrağını, son haftalarda Yusuf taşımaya başladı. Takımının Burak Yılmaz'dan yoksun çıktığı son iki karşılaşmada gol sevinci yaşayan Yusuf Yazıcı, Fransız ekibinin en güvenilir ayaklarından biri haline geldi.

TOPLAM 16 GOL ATTILAR

Fransa Ligi'nde bu sezon, en fazla gol atan forvet ikilisi listesinin tepesinde PSG'li Kylian Mbappe ve Moise Kean bulunuyor. 24 kez ağları sarsan iki yıldızı, 22 golle Monaco'dan Volland ve Ben Yedder, 21 golle Lyon'dan Depay ve Ekambi, 17 golle Strasbourg'dan Ajorque ve Diallo ve 16 golle Lille'deki yıldızlarımız Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı takip ediyor.

İki futbolcumuz, ligde kalma mücadelesi veren Dijon takımından fazla gol üretmeyi başardılar.

Yusuf Yazıcı-Burak Yılmaz ikilisi, Dijon'dan daha fazla gol attı
Haber Yorumları (1)
..........: Lİlle büyük ihtimal şampiyon olacak gibi, zaten Trabzonspor dan ayrılan bir şekilde şampiyonluk görüyor. Trabzona şampiyonluk haram olmuş sanırım
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