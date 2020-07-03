Yusuf Şimşek: "Yaşadıklarımın tarifi yok" Fatih Karagümrük maçından önce istifa eden, sonrasında ise yönetimin ricasıyla sezon sonuna kadar kalmayı kabul eden Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, bugün görevinden alındığını duyurdu.

Fatih Karagümrük maçından önce istifa eden, sonrasında ise yönetimin ricasıyla sezon sonuna kadar kalmayı kabul eden Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, bugün görevinden alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından olayı duyuran Şimşek, "18 yıllık futbol hayatımda, 10 yıllık antrenörlük hayatımda iki gündür yaşadıklarımın tarifi yok" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek'in görevine son verildi. Bir gün önce istifa eden sonrasında tekrar yola devam kararı alınan ancak ertesi gün bu kez Başkan Kadir Dağlı tarafından görevine son verilen Yusuf Şimşek yaşadıkları karşısında şoka uğradı. Şimşek'in görevden alınmasının ardından yardımcı antrenörlerden Engin Çatır da yapılanları etik bulmayarak istifa etti.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Yusuf Şimşek, 18 yıllık futbol ve 10 yıllık teknik direktörlük kariyerinde son 2 günde yaşadıklarının tarifinin olmadığını belirterek, "Kulübün önünü açmak için 1 gün önce istifa ediyorum, 'hedefe ulaşıldı' diye büyük çaba sonucunda ikna ediliyorum. Sonra başkan görevine son veriyor. Futbolculara, ekibime ve Balkes taraftarlarına teşekkürler" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA