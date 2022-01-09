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Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'da

Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Yusuf Sarı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Trabzonsporlu Yusuf Sarı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Sarı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. İmza töreninde konuşan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran, "Trabzonspor camiasının en iyi futbolcularından bir tanesi. Artık Rizespor forması için çalışacak. Bu transferde bize yardımlarını esirgemeyen büyük Trabzonspor camiasına, yöneticilerine, başkanına teşekkürü borç bilirim. Yusuf, ikinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek. Bana söz verdi, 'elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bonservisi ile geliyor. Bunun sözünü aldım ondan. Başkanım, 'sen ne diyorsan ben onu yapacağım' dedi. Sezon sonu tekrar oturacağız, onunla yeniden konuşacağız. Sezon sonunda belli olacak" ifadelerini kullandı.

Kendisini sezon sonuna kadar yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan Yusuf sarı ise, "Rizespor camiasının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya geldiğim için mutluyum. Konuşmaya gerek yok gerisi sahada" dedi. - RİZE

Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'da

Yusuf Sarı Çaykur Rizespor'da

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