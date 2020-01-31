Yusuf Mert Tunç kimdir? F.Bahçe'den Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç kariyeri ve performansı
Fenerbahçe altyapısında yetişen 2000 doğumlu genç forvet Yusuf Mert Tunç, Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu. Spor basınında geniş yankı uyandıran gelişme sonrası Yusuf Mert Tunç kimdir? F.Bahçe'den Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç kariyeri ve performansı araştırıldı.
Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu. Sporseverlerin dikkatini çeken gelişme sonrası Yusuf Mert Tunç kimdir? F.Bahçe'den Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç kariyeri ve performansı gibi konular merak edildi.
YUSUF MERT TUNÇ KİMDİR?
Yusuf Mert Tunç Doğum Tarihi: 18 Eylül 2000
Yusuf Mert Tunç Kaç Yaşında: 19 yaşında
Yusuf Mert Tunç Nereli: Çankırı
Yusuf Mert Tunç Mevkii: Forvet
Yusuf Mert Tunç Boy: 1,86 m
Yusuf Mert Tunç, 18 Eylül 2000 Çankırı doğumludur. 12 yaşında Seyrantepe Ofspor'da futbola başlayan Yusuf, kısa süre içinde dikkatleri çekmeyi başardı. 1 sene Seyrantepe'de oynayan Yusuf, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Beşiktaş alt yapısında 1 sene oynayan genç oyuncu daha sonra Dikilitaşspor'a gitti. 4 yıl Dikilitaş'ta forma giyen Yusuf Mert, 2017'de Fenerbahçe altyapı hocalarının dikkatini çekti ve Fenerbahçe'nin transfer oldu.
Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan oynayan U21 Ligi'nde başarılı grafik yakalayınca Başkan Ali Koç'un dikkatini çekti. Rizespor ile oynanan U21 maçında yaptığı hat-trick ile parlayan 18 yaşındaki Yusuf Mert, karşılaşmayı izleyen Başkan Ali Koç'u performansıyla hayran bırakmıştı.
YUSUF MERT TUNÇ KARİYERİ
19/20 Fenerbahçe/ Varzim
19/20 Fenerbahçe/Boluspor
19/20 Boluspor
19/20 Fenerbahçe
18/19 Fenerbahçe U21
17/18 Fenerbahçe U19
13/14 Dikilitaş Alt
12/13 Beşiktaş Alt
YUSUF MERT TUNÇ PERFORMANSI
PERFORMANS 19/20: 5 maç,3 sarı kart
PERFORMANS 18/19: 27 maç, 22 gol, 4 sarı kart