31.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:14

Sarı lacivertlilerin genç futbolcusu Yusuf Mert Tunç Portekiz 2. Lig takımlarından Varzim'e transfer oldu. Sporseverlerin dikkatini çeken gelişme sonrası Yusuf Mert Tunç kimdir? F.Bahçe'den Varzim'e transfer olan Yusuf Mert Tunç kariyeri ve performansı gibi konular merak edildi.

YUSUF MERT TUNÇ KİMDİR?

Yusuf Mert Tunç Doğum Tarihi: 18 Eylül 2000

Yusuf Mert Tunç Kaç Yaşında: 19 yaşında

Yusuf Mert Tunç Nereli: Çankırı

Yusuf Mert Tunç Mevkii: Forvet

Yusuf Mert Tunç Boy: 1,86 m

Yusuf Mert Tunç, 18 Eylül 2000 Çankırı doğumludur. 12 yaşında Seyrantepe Ofspor'da futbola başlayan Yusuf, kısa süre içinde dikkatleri çekmeyi başardı. 1 sene Seyrantepe'de oynayan Yusuf, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Beşiktaş alt yapısında 1 sene oynayan genç oyuncu daha sonra Dikilitaşspor'a gitti. 4 yıl Dikilitaş'ta forma giyen Yusuf Mert, 2017'de Fenerbahçe altyapı hocalarının dikkatini çekti ve Fenerbahçe'nin transfer oldu.

Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan oynayan U21 Ligi'nde başarılı grafik yakalayınca Başkan Ali Koç'un dikkatini çekti. Rizespor ile oynanan U21 maçında yaptığı hat-trick ile parlayan 18 yaşındaki Yusuf Mert, karşılaşmayı izleyen Başkan Ali Koç'u performansıyla hayran bırakmıştı.

YUSUF MERT TUNÇ KARİYERİ

19/20 Fenerbahçe/ Varzim

19/20 Fenerbahçe/Boluspor

19/20 Boluspor

19/20 Fenerbahçe

18/19 Fenerbahçe U21

17/18 Fenerbahçe U19

13/14 Dikilitaş Alt

12/13 Beşiktaş Alt

Yusuf Mert Tunç

YUSUF MERT TUNÇ PERFORMANSI

PERFORMANS 19/20: 5 maç,3 sarı kart

PERFORMANS 18/19: 27 maç, 22 gol, 4 sarı kart

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