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Yusuf Günay: Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transferi konusunda teknik heyetin veya Arda Turan'ın bir talebi olmadığını söyledi.

10.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:55
Yusuf Günay: Arda Turan'dan veya teknik heyetimizden bir talep olmadı

Başkan Yardımcısı , son dönemde kamuoyunu meşgul eden transferi ile ilgili olarak Demirören Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Yusuf Günay, Arda Turan'ın Galatasaray'a transfer olacağı söylentilerine ilişkin, "Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'na intikal eden herhangi bir talep olmadı. Son yaptığımız transfer değerlendirme toplantımızda da bu konuda herhangi bir görüş ve değerlendirme de olmamıştır. Teknik heyetimizin de böyle bir talebi olmamıştır Arda Turan'ın kendisinden de, menajerinden de dolaylı ya da direkt bir transfer teklifi olmamıştır. Bildiğimiz tek şey yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada bu konuda haberlerin yer alması ve buna ilişkin taraftarımızın verdiği tepkilerdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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