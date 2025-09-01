Yusuf Akçiçek hangi takıma gitti, Arabistan'a mı gitti?

Yusuf Akçiçek hangi takıma gitti, Arabistan'a mı gitti?
Suudi Arabistan'ın köklü kulüplerinden Al-Hilal, genç savunmacı Yusuf Akçiçek'i renklerine bağladı. 4 yıllık sözleşmeye imza atan Al-Hilal, bu transfer için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor. Genç oyuncu, Suudi Arabistan ekibine transferiyle birlikte hem kulüp hem de kendi futbol yolculuğu açısından önemli bir değişim yaşayacak.

AL-HILAL YUSUF AKÇİÇEK'İ KADROSUNA KATTI

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek'i renklerine bağladı. Sağlık kontrollerini başarıyla tamamlayan 19 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Milli oyuncunun yeni kulübünde yıllık 6 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

TRANSFERİN EKONOMİK BOYUTU

Anlaşmanın mali şartları da netleşti. Al-Hilal, bu transfer için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro ödeyecek. Ayrıca sarı-lacivertli kulüp, oyuncunun olası bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 27 resmi karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Genç stoper, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekmişti.

