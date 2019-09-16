Bakan Dönmez: Yurt içi petrol üretiminde son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştık

16.09.2019 12:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurt içi petrol üretiminde rekor kırıldığını açıkladı. 2018'de günlük yurt içi petrol üretiminin 42 bin 330 varil, 2019'da ise bu rakamın 50 bin 327 varile yükseldiğini belirten Dönmez, son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştığımızı söyledi.

50 BİN VARİLİ GEÇTİK

"Bağımsız enerji güçlü Türkiye" anlayışıyla tüm kaynakların milletin hizmetine sunulacağını kaydeden Dönmez, "Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı." ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

Kaynak: AA