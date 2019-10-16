Yunanistan'da açılan pankart ve kötü tezahürat sonrası Türk oyuncular sahayı terk etti

Yunanistan'da mini-foot maçında Türkiye ile Brezilya arasında oynanan karşılaşmada, Yunan taraftarların Türkiye karşıtı tezahürat ve açtıkları pankart sonrasında Türk futbolcular sahayı terk etti.

16.10.2019 15:24

Yunanistan'da mini-foot maçında Türkiye karşıtı protestolar nedeniyle Türk futbolcularımız, sahayı terk etti. Yunanistan'da skandal görüntüler gündem oldu! Girit'te Türkiye ve Brezilya arasında oynanan mini-foot maçında Yunan taraftarlar, Türkiye karşıtı pankartlar açtı.

Oyuncuların tam yanına açılan pankartın yanı sıra taraftarlar, Türkiye aleyhine tezahüratlarda bulundu.

MİLLİ FUTBOLCULAR, SAHAYI TERK ETTİ

Hürriyet'in haberine göre; Milli futbolcular ise karşılaşmanın 9. dakikasında bu şartlarda maça devam edemeyeceklerini hakeme belirtti. Futbolcular, çirkin pankartın kaldırılmaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi ve sahayı terk etti.

Bunun ardından güvenlik güçleri, Yunan taraftarların elinden pankartı aldı ve maç, kaldığı yerden devam etti. Öte yandan maçı Brezilya 1-0 kazandı.

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YORUMLAR (22)

  • TÜRKİYE FOTTBOCULAR İYİ SACMALADİLAR:
    Zaten Brezilya yeniyordu 1 0 maci kaybediyorduk buresmen kacmak biz 1 0 olsaydig kacarmiydik acaba kurnaz türkfottbocilari
    Cevap Yaz 12 111 Yayından Kaldır
  • BUNUN GİBİLER YÜZÜNDEN BU HALDEYİZ YA...:
    la gerizekalı bizimkiler maça çıkmadığı takdirde 3 0 yenik bitirmiş olacaklardı maçı bunu bile bile neyin kaçmasından bahsediyorsun sen sende vatan sevgisi yada onur gurur yok mu haysiyetsiz
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  • BEYİN YOKSUNLARINA SALDIRAN:
    Sen ve senin gibi Millet, Vatan ve Ahlaki değerlere sevgisi olmayanları ilgilendirmeyen bir konudur bu. Derhal burayı terk edin!. .
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