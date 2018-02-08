Yunanistan'a 4'üncü Kurtarma Paketi Gerekmeyecek"

AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, Yunanistan'ın bu yıl kurtarma programından çıkacağına inandığını belirterek, yeni ve 4'üncü bir kurtarma paketinin gerekli olmayacağını söyledi.

Moscovici, Atina'daki görüşmeleri kapsamında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Maliye Bakanı Efklidis Çakalotos ile bir araya geldi.

Yunanistan'da bir toparlanma süreci yaşandığına işaret eden Moscovici, AB Komisyonunun Yunan ekonomisinin 2017'de yüzde 1,6, 2018'de ise yüzde 2,5 büyüyeceğini tahmin ettiğini aktardı.

Ülkenin içerisinde bulunduğu 3'üncü kurtarma paketinin ardından da makroekonomik taahhütleri için denetim altında kalacağını belirten, "Yunanistan için yeni bir kurtarma programı gerek olmayacak. Programdaysanız programdasınızdır. Çıkmışsanız çıkmışsınızdır. Ama, bazı taahhütlere riayet edilmeyeceği anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Moscovici, Yunanistan'ın borçlanma faizlerindeki düşüşü olumlu bir güven mesajı olarak niteleyerek, "Programın bu yaz başarıyla tamamlanması için yolumuza devam edebileceğimize eminim." şeklinde konuştu.

Moscovici ayrıca, haziran ayında Yunanistan'ın kurtarma paketinin tamamlanmasına ve orta vadede borç yüküne ilişkin kapsamlı bir anlaşma gerçekleşeceğini kaydetti.

Başbakan Çipras da ülkenin 8 yıldır memorandum altında olduğunu anımsatarak, "Şimdi planlarımızı dikkatli bir şekilde yapmanın tam zamanı. Önümüzdeki yaz Yunanistan için 8 yıl sonra gelen bir dönüm noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan hükümeti, bu yıl ağustos ayında kurtarma paketi programından çıkarak, ülkenin kreditörlere olan borcunun hafifletilmesi için masaya oturmayı hedefliyor.