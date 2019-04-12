Yunan Ekibi AEK'nin Yaptırdığı Ayasofya Stadı Bitmek Üzere

Yunanistan'ın AEK kulübü, İstanbul'daki Ayasofya şeklinde yaptırdığı yeni stadında artık sona doğru geliyor. Atina'daki yeni statta kaba inşaatın büyük bir bölümü tamamlandı, artık açılış için gün sayılmaya başlandı.

KULÜBÜ, İSTANBUL'DAN ATİNA'YA GÖÇ EDENLER KURDU

Ayasofya Stadyumu ismi verilen eser tamamlandığında, görünümü bu ünlü tarih, eser gibi olacak. Stadyumun içinde restoran ve barlar dışında, bir de Türk hamamı bulunuyor. İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar tarafından kurulan sarı-siyahlı kulübün yeni mabedinde, Rumların mübadele ile İstanbul'dan ayrılmalarını konu edinen bir de müze bulunuyor.

AEK MAÇLARINI ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BU STATTA OYNAYACAK

AEK takımı önümüzdeki sezondan itibaren maçlarını, 32 bin kişi kapasiteli bu yeni stadında oynayacak. AEK kulübü son olarak yeni satın aldığı takım otobüsüne, Anadolu'dan şehir isimleri yazmasıyla gündeme gelmiş, İstanbul, İzmir, Trabzon, Akhisar gibi daha bir çok kentin adına yer vermişti.

(Skorer)