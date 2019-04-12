Yunan Ekibi AEK'nin Yaptırdığı Ayasofya Stadı Bitmek Üzere
Yunanistan ekibi AEK'nin Ayasofya Stadı tamamlanmak üzere. Stadyumun içinde Rumların İstanbul'dan ayrılmalarını konu edinen müzenin dışında bir de Türk hamamı bulunuyor.
Yunanistan'ın AEK kulübü, İstanbul'daki Ayasofya şeklinde yaptırdığı yeni stadında artık sona doğru geliyor. Atina'daki yeni statta kaba inşaatın büyük bir bölümü tamamlandı, artık açılış için gün sayılmaya başlandı.
KULÜBÜ, İSTANBUL'DAN ATİNA'YA GÖÇ EDENLER KURDU
Ayasofya Stadyumu ismi verilen eser tamamlandığında, görünümü bu ünlü tarih, eser gibi olacak. Stadyumun içinde restoran ve barlar dışında, bir de Türk hamamı bulunuyor. İstanbul'dan Atina'ya göç eden Rumlar tarafından kurulan sarı-siyahlı kulübün yeni mabedinde, Rumların mübadele ile İstanbul'dan ayrılmalarını konu edinen bir de müze bulunuyor.
AEK MAÇLARINI ÖNÜMÜZDEKİ SEZON BU STATTA OYNAYACAK
AEK takımı önümüzdeki sezondan itibaren maçlarını, 32 bin kişi kapasiteli bu yeni stadında oynayacak. AEK kulübü son olarak yeni satın aldığı takım otobüsüne, Anadolu'dan şehir isimleri yazmasıyla gündeme gelmiş, İstanbul, İzmir, Trabzon, Akhisar gibi daha bir çok kentin adına yer vermişti.
(Skorer)
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YENİLEN BANYO YAPAR ADAMLARIN PLANI O CENABET ÇIKMASINLAR STADDANCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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vatandaşa öküz diyen,adını niye belli ediyorsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Böyle stadım olsun, gelen giden çift kale maç yapsın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Böyle stadım olsun, gelen giden çift kale maç yapsın...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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AFFERİN MİNARELERİDE VARCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır