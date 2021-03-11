Yunan devi Olympiakos Mostafa Mohamed ile ilgileniyor! Kısa sürede teklif yapacaklar

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Devre arasında Galatasaray'a transfer olan ve Premier Lig ekiplerinden teklif beklediği ortaya çıkan Mostafa Mohamed'e sürpriz bir talip çıktı. Olympiakos'un sportif direktörü Christian Karembeu Mostafa Mohamed'i yakından takip ettiğini söylerken, Yunan ekibinin G.Saray'a kısa sürede teklif yapacağı iddia edildi.

Ara transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin Fenerbahçe'nin elinden aldığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed lige müthiş bir başlangıç yapmış ve tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Sarı-kırmızılı formayla müthiş bir form tutturan ve gollerini birbiri ardına sıralayan Mısırlı santrforun ününün Avrupa'ya yavaş yavaş yayılmakta olduğuna yönelik önemli bir işaretle daha karşılaşıldı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

İngiltere'den Crystal Palace'ın kendisini izlediğine yönelik haberlerin ardından şimdi de Yunanistan'ın dev ekibi Olympiakos'un, Mostafa Mohamed'e kayıtsız kalmadığı ortaya çıktı.

Olympiakos Sportif Direktörü Christian Karembeu, bir Mısır televizyonunda yayınlanan programdaki konuşmasıyla, Galatasaray'ın yıldız golcüsü ile ilgili beklenmedik bir çıkış yaparak dikkatleri üzerine çekti. Fransız futbol insanı Al Nahar TV'deki yayında, "Son zamanlarda Mostafa Mohamed'i yakından takip ediyorum. Mısır'ın çok yetenekli isimlerinden bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Bu gelişme sonrası Olympiakos'un kısa süre içerisinde Mısırlı golcü için teklif yapması bekleniyor.

ZAMALEK'E TRANSFER TELEFONU AÇMIŞTI

Mısır'ın Akhbar Elyom Gazetesi'nde geçtiğimiz günlerde yayınlanan habere göre Mostafa Mohamed, bonservisini elinde bulunduran Zamalek kulübünün yetkililerini arayarak onlarla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Yıldız futbolcunun görüşmede Zamalekli yetkililerden, Crystal Palace'ın kendisi için kulübe bir teklif yapıp yapmadığını sorarak İngiliz ekibinden Mısır ekibine ulaşan bir talep olup olmadığını öğrenmeye çalıştığı belirtilmişti.

Zamalekli idarecilerin ise konuyla ilgili Mostafa'ya yanıt olarak, kendilerine Crystal Palace kulübünden şu aşamada gelen bir teklif bulunmadığını ilettikleri ifade etmişlerdi.

5 GOL ATTI

Galatasaray ile altı lig maçına çıkan Mısırlı oyuncu beş gol kaydetti. Bir gol de kupada atarak toplamda altı gole ulaştı.

Zamalek kulübüne 1.5 senelik kiralık bedeli karşılığında 2 milyon dolar ödenerek kadroya dahil edilen Mostafa için 4 milyon dolarlık da satın alma opsiyonu bulunuyor.

(Milliyet)