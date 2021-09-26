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Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ING Basketbol Süper Ligi'ne mağlubiyetle başladı

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ING Basketbol Süper Ligi'ne mağlubiyetle başladı

ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında normal süresi 86-86 biten karşılaşmada deplasmanda Anadolu Efes'e 94-93 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin başantrenörü Zafer Aktaş, "Ligde çok yeni bir takımız, her geçen gün daha iyi olacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçında normal süresi 86-86 biten karşılaşmada deplasmanda Anadolu Efes'e 94-93 mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nin başantrenörü Zafer Aktaş, "Ligde çok yeni bir takımız, her geçen gün daha iyi olacak." dedi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, sezonun ilk maçında karşılaştıkları Anadolu Efes'in geçen yılın THY Avrupa Ligi şampiyonu olduğunu hatırlattı.

Kendileri açısından zor bir müsabaka olacağını bildiklerini belirten Aktaş, şunları kaydetti:

"Böyle güçlü bir rakibe karşı takım halinde iyi reaksiyon gösterdik. Basketbolun içerisinde kontrol edemediğimiz durumlar var. Onlar bizim canımızı çok acıttı. Özellikle ribaundlar, maçın başında çok hücum ribaundu verdik. Belki onları vermemiş olsak maçın sonunda kazanan taraf biz olacaktır. Ligde çok yeni bir takımız, her geçen gün daha iyi olacak. Anadolu Efes'i tebrik ediyorum. Hafta içi oynayacağı maçta başarılar dilerim."

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, 2. haftada 3 Ekim Pazar günü Frutti Extra Bursaspor'u konuk edecek.

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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