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Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı.

15.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:06
Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

Hes Kablo 'a 1-0 mağlup olan Yukatel 'da teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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