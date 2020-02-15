Yukatel Denizlispor, Mehmet Özdilek ile yollarını ayırdı

15.02.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:06

Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.