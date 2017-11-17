Yozgatspor, Ceyhanspor'a Bileniyor

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor1959 FK, hafta sonu sahasında karşılaşacağı Ceyhanspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.



Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Aydın Yavuz gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Ceyhanspor maçı provasını yapan Yozgatspor 1959 FK'da teknik heyet ve futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlendi. Antrenmanı izleyen Yozgatspor 1959 Asbaşkanı Ahmet Akgün, Ceyhanspor maçını önemsediklerini ve kazanan tarafın kendileri olacağını söyledi.



Ceyhanspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu hatırlatan Asbaşkan Ahmet Akgün, İç saha maçlarında alınan üç puanın önemli olduğuna dikkat çekti. Akgün, "Kendi sahamızda taraftarımızın desteği ile üç puanımızı alıp haftayı kayıpsız kapatmak istiyoruz" dedi.



Taraftarın itici bir gücünün olduğunu kaydeden Akgün, "Taraftarımız bilet konusunda kendi sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını yaptılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ceyhan maçına büyük bir ilgi bekliyoruz. Taraftar baskısı önemli. Nevşehir maçında bunu gördük. Seyirci ve taraftarımız 12'nci adam. İtici bir güç, bu güce bizim ihtiyacımız var" diye konuştu. - YOZGAT