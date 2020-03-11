Youri Djorkaeff'in AJ Auxerre'ye Attığı Harika Gol PSG forması giymiş efsanevi ortsahalarından biri olan Youri Djorkaeff, Fransız ekibin formasıyla harika bir gol atıyor. Fransız on numara Djorkaeff, AJ Auexerre'ye karşı oynanılan maçta harika voleyle topu ağlarla buluşturuyor.

PSG forması giymiş efsanevi ortsahalarından biri olan Youri Djorkaeff, Fransız ekibin formasıyla harika bir gol atıyor. Fransız on numara Djorkaeff, AJ Auexerre'ye karşı oynanılan maçta harika voleyle topu ağlarla buluşturuyor. Kaynak: Dugout