Youri Djorkaeff'in AJ Auxerre'ye Attığı Harika Gol
PSG forması giymiş efsanevi ortsahalarından biri olan Youri Djorkaeff, Fransız ekibin formasıyla harika bir gol atıyor. Fransız on numara Djorkaeff, AJ Auexerre'ye karşı oynanılan maçta harika voleyle topu ağlarla buluşturuyor.
11.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:00
PSG forması giymiş efsanevi ortsahalarından biri olan Youri Djorkaeff, Fransız ekibin formasıyla harika bir gol atıyor. Fransız on numara Djorkaeff, AJ Auexerre'ye karşı oynanılan maçta harika voleyle topu ağlarla buluşturuyor.
Kaynak: Dugout