Younes Belhanda taraftarı çıldırttı: Ne olur git
Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, Real Madrid maçındaki performansıyla sarı-kırmızılı taraftarları çılgına çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, Real Madrid'i Türk Telekom Stadı'nda konuk ederken Sarı Kırmızılı ekibin Faslı 10 numarası Belhanda, sosyal medyayı salladı. Top kayıpları nedeniyle taraftarın hedefindeki isim haline gelen Belhanda'nın performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
İşte o twitlerden bazıları: