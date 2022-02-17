Fenerbahçeliler ekranları başında çılgına döndü! Acun Ilıcalı'ya olay Ömer Üründül çağrısı - Haberler
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Fenerbahçeliler ekranları başında çılgına döndü! Acun Ilıcalı'ya olay Ömer Üründül çağrısı

Haberler.com - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'la karşılaşıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ekranlarından yayınlanan mücadelenin yorumculuğunu yapan Ömer Üründül'e sosyal medyada taraftarlar tepki gösterdi. Üründül'ün her pozisyon sonrası görüş belirttiğini ifade eden taraftarlar yapılan yorumların tatmin edici olmadığı görüşünde birleşti. Ilıcalı'ya çağrıda bulunan taraftarlar, Ömer Üründül'ün bir daha maçlarda yorumcu olmamasını talep etti.

Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe-Slavia Prag maçının yorumcusu Ömer Üründül'e sosyal medyada tepki gösterdi.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Taraftarlar Ömer Üründül'ün hemen hemen her pozisyonda görüş belirttiğini ifade ederken yapılan yorumların tatmin edici olmadığı yönünde görüş belirtti. Yapılan paylaşımların ardından deneyimli yorumcunun adı sosyal medyada gündem oldu.

Yorumları maçın önüne geçti! Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya Ömer Üründül çağrısı

Yorumları maçın önüne geçti! Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya Ömer Üründül çağrısı

Yorumları maçın önüne geçti! Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya Ömer Üründül çağrısı

Yorumları maçın önüne geçti! Fenerbahçe taraftarından Acun Ilıcalı'ya Ömer Üründül çağrısı

Haberler.com - Spor

Ömer Üründül, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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