Fenerbahçeliler ekranları başında çılgına döndü! Acun Ilıcalı'ya olay Ömer Üründül çağrısı

Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe-Slavia Prag maçının yorumcusu Ömer Üründül'e sosyal medyada tepki gösterdi.

TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Taraftarlar Ömer Üründül'ün hemen hemen her pozisyonda görüş belirttiğini ifade ederken yapılan yorumların tatmin edici olmadığı yönünde görüş belirtti. Yapılan paylaşımların ardından deneyimli yorumcunun adı sosyal medyada gündem oldu.

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