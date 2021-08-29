Yorumcu Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
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Yorumcu Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde

Yorumcu Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde
Haberler.com - Haberler | Spor

Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Karagümrük'ü 1-0 yenen Beşiktaş hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Demirel, "İlk hafta da söyledim. Havasıyla, stadıyla, transferleriyle, taraftarlarıyla, Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde görünüyor" dedi.

Volkan Demirel, Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.

TEİXEİRA'NIN YERİNE NECİP GİRMEK ZORUNDA KALDI

Yabancı kuralı hakkında Demirel, "Teknik direktörler baskı altında verdikleri kararlarda bile düşünerek hareket etmek zorunda kalacak. Türk mü, yerli mi? Sakatlanırsa ne olacak? Yabancı mı sakatlanacak, Türk oyuncu mu sakatlanacak. Teknik direktörlerimizin işi çok zor. Bugün herkesin düşündüğü Alex'in çıkıp Necip'in girme nedeni de buydu. Bir telaş, kafa karışıklığı olduğunu gördük kenarda" diye konuştu.

"KALECİNİN HEP SAĞINA VURDULAR"

Batshuayi'nin kaçırdığı goller hakkında, "Batshuayi'nin ve diğer pozisyonlarında da hep kalecinin sağına vurdular. Viviano da çok iyi maç çıkardı" yorumunu yaptı.

"HAKEMLER YANILTTI"

Beşiktaş'ı ligin favorisi olduğunu ifade eden Demirel, "Beşiktaş, ilk hafta da söyledim. Havasıyla, stadıyla, transferleriyle, taraftarıyla lige hazır olmasıyla rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bence hakemler Beşiktaş'ı yanılttı 3 Türk oyuncu sahada kalması gerekiyor diyerek" diye konuştu.

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Yorumcu Volkan Demirel: Bence Beşiktaş rakiplerinden bir adım önde - Haberler Spor
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