Yönetime analiz raporu sunan Torrent, Fatih Terim'e ateş püskürdü: İnanılır gibi değil

Sezon başında Fatih Terim'in talimatıyla yapılan transferlere Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent sert tepki gösterdi. Daha önce yaptığı açıklamalarda "Bu takımı biz kurmadık" diyen Katalan hoca, özellikle Aytaç Kara ve Assunçao transferleriyle ilgili verdi veriştirdi.

YÖNETİME RAPOR SUNDU

Akşam'ın haberine göre, Torrent'in; Nelsson ve biraz da geleceğe yatırım olarak düşünülen Barış Alper dışında transfer edilen isimlerin hiç birisinin Galatasaray'a katkı sağlayamayacağını rapor halinde yönetime sunduğu ortaya çıktı.

ASSUNÇAO VE AYTAÇ KARA TRANSFERLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Katalan teknik adamın Boey, Alpaslan ve Morutan'ı tamamen sildiği, raporunu hazırlarken Gustavo Assunçao ve Aytaç'a dikkat çekerek, "Oynayamayacakları bile bile bazı oyuncular nasıl alınmış. İnanılır gibi değil" dediği belirtildi.

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