Yok böyle maç! Kayseri'deki gol düellosu nefes kesti

Süper Lig'in 24. haftası müthi bir maça sahne oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Hatayspor'u ağırlayan Kayserispor mücadeleden 4-3 galip ayrıldı.

KAYSERİ'DE GOL YAĞMURU

Karşılaşmada Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada İbrahim Akdağ, 47. dakikada Carlos Mane, 61. dakikada Emrah Başsan ve 68. dakikada Uğur Demirok attı. Hatayspor'un sayıları ise 51. dakikada Dylan Saint-Louis, 70. dakikada Simon Falette ve 90+3. dakikada Mame Diouf kaydetti.

HATAYSPOR 7. SIRADA KALDI

Gol düellosu şeklinde geçen maçı kazanan Kayserispor maç fazlasıyla puanını 34'e yükselterek, ligde 9. sıraya yerleşti. Hatayspor ise 36 puanda kaldı ve 7. sırada kendine yer buldu.

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