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Yok böyle maç! Konya-Kasımpaşa karşılaşmasındaki gol düellosu nefes kesti

Haberler.com - Spor
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Yok böyle maç! Konya-Kasımpaşa karşılaşmasındaki gol düellosu nefes kesti

Spor Toto Süper Lig 26. haftasında Konyaspor sahasında Kasımpaşa ile 4-4 berabere kaldı. Büyük bir heyecana sahne olan maçta 90+1. dakikada Kasımpaşa'nın golüne Konyaspor 90+10. dakikada penaltıdan cevap verdi ve iki taraf puanları paylaştı.

Konyaspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 4-4 sona erdi.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Kasımpaşa'ya puanı getiren golleri 7. dakikada Ben Ouannes, 46. dakikada Hajradinovic, 60. dakikada penaltıdan Umut Bozok ve 90+1. dakikada Awer Mabil kaydetti. Konyaspor'un golleri ise 28. dakikada Amilton, 40. dakikada Rahmanovic,52. dakikada Soner Dikme'den ve 90+10. dakikada penaltıdan Cikalleshi attı.

Haberler.com - Spor

Süper Lig, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Haberler

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