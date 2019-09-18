Yıldız oyuncu Daniel Sturridge futboldan men edilebilir

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katarak büyük sansasyon yarattığı Daniel Sturridge ile ilgili Bordo Mavililer'i şoke eden bir haber geldi. Ada basınındaki haberlere göre 30 yaşındaki İngiliz santrforun daha önce bulaştığı bahis şikesi nedeniyle futboldan men edilme ihtimali gündemde.

18.09.2019 14:50

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna katarak büyük sansasyon yarattığı Daniel Sturridge ile ilgili Bordo Mavililer'i şoke eden bir haber geldi. Ada'nın en yüksek tirajlı The Sun gazetesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre 30 yaşındaki İngiliz santrforun futboldan bir süre daha men edilme ihtimali gündemde.

6 MAÇ MEN CEZASI ALMIŞTI

Gazete, İngiltere Futbol Federasyonu FA'in yıldız futbolcuya geçtiğimiz Temmuz ayında bahis şikesi gerekçesiyle verilen 6 maç men ve 75 bin sterlin para cezasına itiraz ettiğini ve kararın bozulması hâlinde Türkiye Futbol Federasyonu'na oyuncunun lisansının iptal edilmesi için başvuruda bulunacağını yazdı.

2017/18 sezonunun devre arasında Liverpool'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Sturridge, aynı dönemde kardeşi Leon'a Sevilla'ya transferi için bahis oynatmış ve hakkında görülen davanın ardından hüküm giymişti. Dünyaca ünlü forvet, hafta sonunda oynanan Gençlerbirliği maçında Bordo Mavili formayı ilk kez giymişti. (Fanatik)

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YORUMLAR (13)

  • RUHI-BJK:
    ORADA SONUCUNU ÖNCEDEN BİLDİĞİ BİR BAHİS İÇİN OYUN OYNAMIŞ. . . ORTADA GERÇEK MANADA BİR ŞİKE YOK SADECE KARDEŞİNİN TRANSFERİNİN OLUP OLMAYACAĞINI ÖNCEDEN BİLİYORMUŞ. . OYNAMASI TABİİ Kİ ETİK DEĞİL AMA GERÇEK BİR FUTBOL ŞİKESİNDEN BAHSETMEK MÜMKÜN DEĞİL. . . ETİK DEĞİL AMA GERÇEK BİR ŞİKECİ DE DEĞİL. . . HEM KÖTÜ NİYETİ OLSA KENDİ ADINA HESAP AÇIP BAHİS YAPMAZ. .
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  • ALİKUZU:
    o adam temiz olsa bugün trabzonda olmazdı zaten farklı klüpler çoktan alırdı sturridge gibi bir ismi . .
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  • GERCEKCİ:
    Nerden buluyorsunuz böyle sabikali adamlari hayret vallah insan bi oyuncu transfer ederken hicmi bilgi toplamiyorsunuz bukadarda acemilik sadece bizim futbolda görülür malesef.
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  • FTH:
    tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş adam bu işlerin hamsi göndermekle yapılmayacağını göstermek için gelmiş resmen :)
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  • TOPRAK5353:
    bende diyorum trabzonspor bunu niye aldı. bursa, kayseri vs. artık daha rahat yapar trabzon şikeyi :))
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  • 53 KERE:
    Senin as takımının hocası varya ersun yanal, o iş bilmez yüzünden bunlar. Bir bak ts o sezon son 6 maç galibiyet almışmı. Algıda 1 numarasanız . . . . . . . . . . . . . . çakalları
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  • TOPRAK5353:
    2 sezon önce rizesporun nasıl küme düştüğünü, trabzonsporun hem kayseriye hem bursaspora nasıl maç sattığını yedi düvel gördü brader. hikaye anlatma.
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  • HASSANO:
    Yalnız şikeye bulaşan biz değiliz arkadaş. Adı üzerinde Türkiyenin gururu ŞİKEBAHÇE. Trabzon bu dönemde madur olan taraf. Siyasiler kendini kurtarmak için kumpas yalanını uydurdu.
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