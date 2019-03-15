Yıldırım yeşilin, tarihin ve kültürün başkenti olacak

Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı yeniden yeşilin, tarih ve kültürün başkenti yapacaklarını belirterek, "Trafik ve altyapı meselelerini çözerek yeni yaşam merkezleri, mesire alanları ve parklarıyla Yıldırım'a nefes aldıracağız" dedi.

Yıldırım yeşilin, tarihin ve kültürün başkenti olacak

Cumhur İttifakı'nın Yıldırım Belediye Başkan Adayı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ı yeniden yeşilin, tarih ve kültürün başkenti yapacaklarını belirterek, "Trafik ve altyapı meselelerini çözerek yeni yaşam merkezleri, mesire alanları ve parklarıyla Yıldırım'a nefes aldıracağız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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