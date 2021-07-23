Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
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Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

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Beşiktaş Ghezzal'da mutlu sona ulaştı! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak Siyah-Beyazlılar'da yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal transferi mutlu sonla bitti. Ghezzal ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak. Galatasaray'ın teklifini geri çeviren 29 yaşındaki futbolcu, 2.2 milyon euro garanti ücret ve Şampiyonlar Ligi'nden bonus alacak. Beşiktaş'ın önceki teklifini yükseltmediği belirtildi.

Beşiktaş ile Ghezzal arasında anlaşma sağlandı. Kontrat 3+1 yıllık olacak. 2.2 milyon Euro yıllık ücret, Şampiyonlar Ligi bonusu sözleşmede olacak. Beşiktaş bu teklifi yükseltmedi, tavrını gösterdi ve anlaşma sağlandı.

Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

LEICESTER TARAFI KALDI

Oyuncunun tapusuna sahip olan İngiliz ekibi Leicester City'yle de görüşmeler devam ediyor. Bonservis bedeli 3 ila 3.5 milyon euro arasında olacak.

Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak

GALATASARAY DEVREDEN ÇIKTI

Rachid Ghezzal'ın Galatasaray'ın PSV'ye 5-1 kaybetmesiyle Devler Ligi'ndeki durumu görerek tercihini Beşiktaş'tan yana kullandığı konuşuluyor.

Yılan hikayesine dönen Ghezzal transferinde kazanan taraf Beşiktaş! 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
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