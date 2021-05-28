Yiğit Şardan listesini divan kuruluna teslim etti
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Yiğit Şardan listesini divan kuruluna teslim etti

Yiğit Şardan listesini divan kuruluna teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Şardan'ın listesinde yer aldı.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, listesini Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Şardan, "Herhalde geçmişte hiçbir kulübün bu kadar başkan adayı olmamış. Bu da güzel bir şey. Güzel demokratik bir hizmet yarışına gireceğiz. Kimi seçerse genel kurul o gelecek Galatasaray'a hizmet edecek. Bütün Galatasaraylıların bu durumdan memnun olmasını bekliyorum. Bu kadar aday çıktığına göre bir önceki yönetim iyi bir şeyler yaptı herhalde ki durumlar, işler iyi. Galatasaray'ın çok fazla sorunu yok herhalde. O yüzden de herkes heyecanla bu işlere giriyor. Heyecanı anlarım, hevesi o kadar anlayamıyorum. Çünkü ben aday olmaya karar verdiğimden beri geceleri uyku uyuyamamaya başladım. Zor bir dönemde başkanlık yapacak önümüzdeki dönem başkan. Ona rağmen bu kadar aday var. Allah hepsine kolaylık versin. Listemizde birçok insan var. Şimdi 3-5 kişi çekip söylemeyeyim. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak" diye konuştu.

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan'ın listesi şöyle:

Başkan adayı: Yiğit Şardan

Yönetim Kurulu (Asil): Özcan Çetinsoy, Abdurrahim Albayrak, Murat Yalçındağ, Ahmet Aslan, Ömer Mafa, Mete Serkan Sevim, Dorukhan Acar, Begüm Özkan, Murat Özkaya, Murat Erkul

Yönetim Kurulu (Yedek): Esen Sirel Ongun, Levent Karadeniz, Abdullah Günhan Aksoy, Kerim Polat, Hamit Karasu

Denetleme Kurulu (Asil): İbrahim Anıl, Ahmet İlerigelen, Emir Otluoğlu

Denetleme Kurulu (Yedek): Ali Ekinci, Can Aydın, Başar Gündüz

Sicil Kurulu (Asil): Jale Ayşe Karaveli, Selçuk Erdoğmuş, Sadat Vanizor, Neslihan Cengiz, Aykut Uzunoğlu, Necdet Nazmi Tarakçı, Binnur Doğançe Zaimler,

Sicil Kurulu (Yedek): Ayper Somer, Selami Özdemir, Mustafa Uğur Müldür

Disiplin Kurulu (Asil): Ömer Akad, Nejat Günay, Celal Ahmet Kalafatoğlu, Tayfun Akgüner, Süha Balin, Tayfun Ayrancı, Dinç Üner

Disiplin Kurulu (Yedek): Ali Salih Özçakır, Turgut Bilgin, Ömer Engin Baysal, Necat Tunç Şengül, Ömer Demircioğlu - İSTANBUL

Yiğit Şardan listesini divan kuruluna teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yiğit Şardan listesini divan kuruluna teslim etti - Haberler Spor
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