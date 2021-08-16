Yiğidolar'ın yenilmezlik serisi sona erdi! Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti
Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor, deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Sivasspor'un ligdeki 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.
Süper Lig'in açılış haftasında Sivasspor, Yeni 4 Eylül Stadı'nda Konyasporla karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Konya, lige galibiyetle başladı.
KONYA, 11 MAÇ SONRA KAZANDI
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 15. dakikada Sokol Cikalleshi attı. Bu sonucun ardından Konyaspor, 11 maç sonra galibiyete uzanırken Sivasspor'un da 19 maçlık yenilmezlik serisi son buldu.