İnternet üzerinden satışa çıkardığı romanov cinsi koyunlar kapış kapış satılıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde romanov cinsi koyun yetiştiriciliğine hobi olarak başlayan 40 yaşındaki Rauf Öküzcü, koyunlar kısa sürede çoğalınca internet üzerinden satışa çıkardı.

2016 yılında Hollanda'nın Utrecht kentinden gelerek Aydın'ın Efeler ilçesine yerleşen Rauf Öküzcü, çiftçilikle uğraşmaya başladı. Veteriner olan eşi Diane ile birlikte kendi kurdukları çiftlikte, tarımla uğraşan Öküzcü, internet üzerinden gördüğü romanov cinsi koyunları yetiştirmek için girişimde bulundu. Öküzcü, 14 koyunla başladığı işte 8 ay sonunda koyun sayısı 40'a ulaşınca, bu koyunları internet üzerinden satmaya karar verdi. Sosyal medya platformlarından koyun satışına başlayan Öküzcü, Türkiye'nin bir çok bölgesinden talep olduğunu söyledi.

"DOĞURGANLIĞI ÇOK YÜKSEK"

Her şeyin bir merakla, hobi olarak başladığını ifade eden Öküzcü, "Bu koyunları internetten takip ediyordum. Bu koyunlardan Ankara'daki çiftlikten Koçarlı'ya gelmiş. Oradan 14 tane romanov cinsi koyunu aldım. Veteriner olan eşimin de desteği ile güzel bir bakımla, 8 ay sonunda 40 koyuna ulaştık. Şu an damızlık olarak isteyenler oluyor. 2 dişi bir erkek koyun alıp bu işi yapmak isteyenler oluyor. Doğurganlığı çok yüksek, hiç zorluk çekmiyoruz, bir müdahaleye gerek kalmıyor. Geçen senenin kuzuları ilk doğumlarında ikiz doğum yaptılar. Genelde bu tür koyunlarda ilkler ikiz oluyor. İkinci üçüncü doğumdan sonra üçüz, dördüz hatta beşiz doğum yapanları var" dedi.

"İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞA ÇIKARDIM"

Satışa çıktıktan sonra koyunlarına rağbetin yüksek olduğunu dile getiren Öküzcü, "Koyunlarımı internet üzerinden satışa çıkardım, bayağı bir talep var. Kırşehir'den, Manisa'dan, buradaki yakın bölgelerden talepler oluyor. İnternette sosyal medya platformlarında koyunlarımın fotoğraflarını ve videolarını koyuyorum. Almak isteyenler buradan koyunlarını beğenip, ayırttırıyorlar ve buraya gelip alıyorlar. Genelde bu koyunları üretmek için satın alıyorlar. Tabi kurbanlık içinde uygunlar. Hatta eti bizim bildiğimiz koyunlar gibi kokmuyor" diye konuştu.

Rauf Öküzcü'nün yetiştirdiği koyunlardan görüntüler;

Kaynak: İHA