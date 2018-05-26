Yeşilyurt: "Günde 5 Bin Ton Üretim Yapmak İstiyoruz"

Yeşilyurt Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt, günde 2 bin 500 ton demir-çelik üretimi yaptıklarını, bunu günde 5 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeşilyurt Group Yönetim Kurulu, tüm çalışanlarına iftar verdi. Samsun ve Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerinden olan Yeşilyurt Group, çalışanlarına özel bir otelde iftar verdi. Bütün çalışanların katıldığı iftarda çalışanlar mesai arkadaşlarıyla kaynaşma ortamı buldu.

"Bu başarıyı biz değil siz çalışanlarımız yaptınız"

İftar sonrası çalışanlarına hitaben bir konuşma gerçekleştiren Yeşilyurt Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt, "Yeşilyurt aile şirketi, 100 yılı aşkın bir süredir milletimize hizmet veriyor. Elimizden geldiği kadar dürüst olmaya ve kazandığımızın hakkını vermeye çalıştık. Kazancın da helalini kabul etik, helal olmayan kazancı da kesinlikle kabul etmedik. İlk zamanlar günde 5 ton ve 40 ton olan sanayi üretimimizi, bu günlerde günde 2 bin 500 tona kadar çıkarttık. Önümüzdeki günlerde bu üretimi daha da arttırmak istiyoruz. Günde 5 bin ton üretim yapmak istiyoruz. Bu başarıyı biz değil siz çalışanlarımız yaptınız. Bizler sizlere sadece babalık yaptık. Siz çalışanlarımız olmasaydı, bizler tek başımıza bu başarıları yakalayamazdık. Sizlere hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü bu davet, Yeşilyurt'un çalışanlara verdiği davet değil, çalışanların Yeşilyurt'a verdiği davettir. Her sofrada ayrı bir alın teri var. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın" dedi.

Program, konuşmalardan sonra ikramların ardından son buldu. - SAMSUN