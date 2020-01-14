: Yerli otomobilin teknikerleri Sivas'ta yetişiyor

14.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:43

Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Motor Bölümünde bir süredir yürütülen çalışmalar, yerli otomobilin tanıtılmasının ardından ortaya atılan, "Bu otomobillerin bakım ve tamirini kim yapacak?" sorusuna cevap niteliğinde oldu. Türkiye'de otomobil tamircilerinin yerli otomobilin sahip olduğu teknolojiye hazır olmadığı iddia edilse de bu okulda yürütülen çalışmalar iddiaları çürütecek türden.

OTOMOBİLLER YÜRÜYEN BİLGİSAYARLARA DÖNÜŞTÜ

Okul Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi Cevdet Çitfçi, gelişen teknoloji ile otomobillerin yürüyen bilgisayarlara dönüştüğünü belirterek, "Bu laboratuvarımızda 8 öğrencimize özel bir eğitim veriyoruz. Uzmanlık alanı olarak otomobil elektro mekaniğini seçmiş bulunuyoruz. Bu alanda araçların temel yakıt enjeksiyon sistemleri, mekanik sistemleri üzerinde eğitimler vermekteyiz. Bizim burada verdiğimiz eğitim sadece saf bir mekanik eğitim değil. Artık teknolojinin değişmesi ile birlikte otomobiller yürüyen birer bilgisayara dönüştü. Bu nedenle öğrencilerimize temel elektrik ve elektronik eğitimi veriyoruz. Elektrik sensörleri nasıl çalışır, bu araçlar nasıl kumanda edilir, sinyal sistemlerinin işleyişi nasıldır. Bu tarz eğitimleri de öğrencilerimize vermekteyiz" dedi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL EĞİTİMİ VERİLİYOR

Çiftçi, okullarında elektrikli otomobiller üzerine uygulamalı eğitim verdiklerini belirterek, "Bir elektrikli otomobil sadece elektrik sistemlerinden oluşmuyor. Bununla birlikte bir çok mekanik aksamı da içeriyor. Dış aksamların bildiğimiz normal otomobillerden çok da farkı yoktur. Vermiş olduğumuz temel elektromekanik eğitimi, bu elektrikli otomobillerin alt yapısını oluşturan eğitimlerdir. Biz burada öğrencilerimize elektrikli otomobillerin yazılımlarının nasıl çalıştığını, sensör sistemlerinin nasıl çalıştığını anlatıyoruz" diye konuştu.

ÖĞRETMENLER DE EĞİTİM GÖRECEK

Hazırladıkları bir proje kapsamında ilk etapta motor bölümü öğretmenlerine de elektrikli otomobiller üzerinde eğitim verilmesini hedeflerini kaydeden Çiftçi, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğunu 2023 eğitim vizyonu kapmasında da yeni nesil müfredatların geliştirilmesi ile bu çalışmalar bize hedef gösterilmişti. ORAN Kalkınma Ajansı, Mesleğim Geleceğim hibe programını hayata geçirdi. Bizde kamu kaynaklarının etkin ve verimli biçimde kullanılması noktasında, bu hibe programını fırsat bilerek bir proje hazırladık. Yerli ve milli otomobilimizin hazırlanmadan biz bu projemizi hazırladık. Şu anda değerlendirilmesini bekliyoruz. Bu projemiz kapsamında öğretmenlerimizin de elektrikli otomobiller konusunda eğitim almasını sağlayacağız. Eğitim alan öğretmenlerimiz diğer motor öğretmenlerimize de aldıkları bilgileri aktaracak. Normal motorlu araçlar üzerinde eğitim alan tüm öğrencilerimizin, elektrikli araçlarında nasıl tamir edileceği, bakımlarının nasıl yapılacağı noktasında hiçbir eğitim eksikliği kalkmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Haber Videosu