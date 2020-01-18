Yerli otomobil, 2022 yılında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak

18.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:50

Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan yerli otomobile ilgi oldukça yüksek. Yerli otomobilin tasarımı ve elektrikli olması beğeni topladı.

Şimdi de güvenlik konusunda ilerlemelerin kaydedilmesine başlandı. Yerli otomobil yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleriyle birlikte ileri sürücü destek sistemlerine sahip olacak. Bunlarla birlikte 2022 yılında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak.

TOGG SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Konuyla ilgili açıklama TOGG'un Twitter hesabından yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yüksek çarpışma dayanımı, kapsamlı aktif ve pasif güvenlik ögeleri ve ileri sürücü destek sistemleri sayesinde 2022 yılının Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak Türkiye'nin Otomobili ile yolculukların keyfini güvenle süreceksiniz."

İşte o açıklama: