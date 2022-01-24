Yerli kripto para borsası BTC Türk'te erişim sıkıntısı! Şirketten açıklamalar üst üst geldi

Yerli kripto para borsası Btc Turk'e dün akşamdan beri erişilemiyor. Borsada parası olanlar tedirgin olurken, şirketten üst üste açıklamalar geldi. Gece saatlerinde sorunun Microsoft Azure kaynaklı olduğunu belirten BTC Türk, en kısa sürede çözmek için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Bu sabah yeni bir açıklama daha yapan şirket, erişim kesintilerinin birkaç saat içinde sona ereceğini belirtti.

Kripto para borsası BtcTurk'te dün akşamdan beri erişim sorunu yaşanıyor. Web site ve mobil uygulama üzerinden yaşanan erişim sorunu kullanıcılar tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Birçok kullanıcı tedirgin olurken, şirketten de üst üste açıklamalar geldi.

"SORUN MİCROSOFT KAYNAKLI"

Platformdan yapılan açıklamada ise sorunun Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle yaşandığı ifade edildi. İlk duyuruda "Servis sağlayıcılarımızdan kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle BtcTurk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir" ifadeleri yer aldı.

"EN KISA SÜREDE ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İkinci paylaşımda ise, "Değerli kullanıcılarımız, Microsoft Azure kaynaklı teknik aksaklık nedeniyle Btc Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında erişim kesintileri yaşanmaktadır. Teknik ekibimiz ve Azure Mühendisleri konunun en kısa sürede çözümlenmesi için çalışmalarını sürdürmektedir." açıklamasında bulunuldu.

"SORUN BİRKAÇ SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLECEK"

Şirketten bu sabah yapılan açıklamada ise sorunun birkaç saat içinde çözüleceği belirtilerek, "Değerli kullanıcılarımız, teknik ekibimiz, Btc Turk web sitesi ve mobil uygulamalarında yaşanan erişim kesintilerinin birkaç saat içinde sona ereceğini öngörmektedir. Kullanıcılarımız hesaplarına öncelikle geçici olarak 'Emir İptal' modunda ulaşabilecek ve tüm varlıklarını görüntüleyebileceklerdir. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.

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