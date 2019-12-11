: Yerli Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN rekor kırdı

11.12.2019 10:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:08

Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, yeni bir başarıya imza attı. ASELSAN'ın TUFAN Elektromanyetik Top Sistemi, son testlerde dünyada sayılı ülkenin yapabildiği bir rekora imza attı.

TUFAN'DAN BÜYÜK BAŞARI

Savunma Sanayii Başkanı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özgün imkanlarla geliştirilen Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta, namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldığını belirtti.

"NAMLU ÇIKIŞ ENERJİSİ REKORU KIRILDI"

Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemine dair testlerimiz sürüyor. ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı açılışında Elektromanyetik Top Sistemi TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı" ifadelerine yer verdi.

HAVADA VE KARADA ETKİLİ

Elektromanyetik fırlatma sistemleri, geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak yer alması öngörülüyor.

NAMLUDAN YÜKSEK HIZDA ÇIKIYOR

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış¸ yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte "railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.

Elektromanyetik fırlatma sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.

AMAÇ DÜNYA MARKASI OLMAK

ASELSAN, ilerleyen dönemde bu teknolojinin tüm alt bileşenlerini geliştirmeyi sürdürerek daha ağır mühimmatların daha yüksek enerjilerle fırlatılmasını hedefliyor. Bu konuda ABD başta olmak üzere Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde de çalışmalar yürütülüyor. ASELSAN, bu alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeye çalışıyor.

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