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Zonguldak'ta Yeni Vergi Düzenlemeleri ve Cezalar Hakkında Bilgilendirme

Zonguldak'ta Yeni Vergi Düzenlemeleri ve Cezalar Hakkında Bilgilendirme
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Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 7524 Sayılı Kanun ile getirilen yeni vergi düzenlemeleri hakkında önemli bilgileri paylaştı. Küresel asgari kurumlar vergisi, asgari vergi uygulamaları ve belge düzenlenmemesi durumlarının ceza tutarlarının artırılması gibi konulara dikkat çekti.

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) düzenlenen bir sunumda, 7524 Sayılı Kanun kapsamında yapılan yeni vergi düzenlemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Serdar, söz konusu kanunun 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve vergi uygulamalarıyla ilgili birçok önemli değişiklik içerdiğini belirtti. Kanunla birlikte çok uluslu şirketlere küresel asgari kurumlar vergisi getirilirken, yurt içinde bulunan kurumlar vergisi mükelleflerine de asgari vergi uygulaması getirildiğini ifade eden Serdar, vergi uygulamalarına yönelik önemli düzenlemelere de dikkat çekti.

Defterdar Recep Serdar şu ifadelere yer verdi:

"Bilindiği üzere, 7524 Sayılı Kanun 2 Eylül 2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunla vergi uygulamalarına yönelik olarak 8 ayrı Kanununda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Çok uluslu şirketlere küresel asgari kurumlar vergisi getirilirken; yurt içinde bulunan kurumlar vergisi mükelleflerine de asgari vergi uygulamasına gidilmiştir. Bunlarla birlikte vatandaşlarımızın ve mükelleflerimizin özellikle dikkatini çekmek istediğim bazı düzenlemelere de değinmek istiyorum. Fatura, ÖKC fişi, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi gibi belgelerin düzenlenmemesi ve alınmaması karşılığında öngörülen ceza tutarı asgari 10.000TL ye yükseltilmiştir. Bu ceza belge düzenlenmemesi fiilinin 2. tespitinde 20 bin TL, 3.tespitinde 30 bin TL ve bu şekilde artarak 5. Tespitten sonraki tespitlerin her biri için 100 bin TL'ye yükseltilmiştir. Bununla birlikte fatura, fiş, serbest meslek makbuzu gibi belgeleri almadığı tespit edilen vatandaşlarımıza da 5.000TL tutarında ceza kesilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kendisine belge verilmeyen vatandaşlarımız veya mükelleflerimiz, belgenin düzenlenmesi gereken tarihten itibaren en geç 5 iş günü içerisinde bu durumun idareye bildirirse belge verilmeyenlere ceza kesilmeyecektir. Bununla birlikte, belge vermediğine ilişkin bildirimde bulunulan mükellef adına düzenlenmesi gereken ceza tutarı 3 kat uygulanacaktır. Bununla birlikte kredi kartı, banka kartı tahsilatlarının, mükelleflerin kendi adına kayıtlı olmayan cihazlar aracılığıyla yapılması durumunda, başkasına ait cihazları kullananlara ve kullandıranlara ayrı ayrı her bir işlem için asgari 30 bin TL'den 20 milyon liraya kadar ceza kesilebilecektir. Bu sebeple mükelleflerimizin başkalarına ait pos cihazlarını kullanmamaları ve kullandırmamaları, ağır müeyyidelerle karşılaşmamak açısından büyük önem arz etmektedir. Hatırlatmak istediğim bir diğer konu da; konut ve işyeri kiralarına ilişkin tüm ödemelere "hiçbir tutar sınırlaması olmadan" banka veya aracı kurumlardan yapılma zorunluluğu getirilmiş olmasıdır. Ödemelerin bankadan yapılmaması veya kısmen bankadan yapılması durumunda da cezalar önemli ölçüde artırılmış ve hem kiracıya hem de kiraya verene elden ödenen "her kira tutarı için ayrı ayrı" özel usulsüzlük cezası getirilmiştir. Şayet taraflardan birinin talep etmesine rağmen, karşı tarafın kabul etmemesinden dolayı bankadan yatırılamıyorsa, ödemeyi takip eden 5 iş günü içerisinde idaremize bildirilmesi halinde bildiren tarafa ceza kesilmeyecektir. Mevcut yasal düzenleme ile getirilen diğer bir değişiklik de, mükellefiyeti olan ve olmayan tüm vatandaşlarımıza (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7 bin TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini banka veya aracı kurumlardan yapma zorunluluğu getirilmiştir. Defterdarlık olarak, kayıt dışılıkla mücadelede tüm verilerden faydalanarak denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. "Mali İdare olarak amacımız ceza kesmek değil; vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyenler nezdinde gerekli işlemleri tesis etmektir."

Bu kapsamda vatandaşlarımızdan herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için alışverişlerinde belge almalarını; vermeyenleri ise mutlaka Defterdarlığımıza veya Gelir İdaresi Başkanlığına sosyal medya hesapları üzerinden ya da 189 numaralı telefondan Vergi İletişim Merkezi aracılığıyla bildirmelerini rica ediyoruz.

Mükelleflerimize de, artırılan ceza tutarları ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanılan teknolojik alt yapı karşısında risk almamaları ve belge düzenine uymaları hususunu önemle hatırlatıyoruz." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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