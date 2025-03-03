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Zonguldak Defterdarı 2024 Beyanname Sürelerini Duyurdu

Zonguldak Defterdarı 2024 Beyanname Sürelerini Duyurdu
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Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 2024 yılı beyanname verme sürelerini Gelir Vergisi mükellefleri için 1 Mart, Kurumlar Vergisi mükellefleri için ise 1 Nisan olarak açıkladı. Ayrıca, zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükelleflerin denetleneceğini belirtti.

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, 2024 yılında elde edilen gelirlerin beyanname verme süresinin Gelir Vergisi mükellefleri için 1 Mart, Kurumlar Vergisi mükellefleri için 1 Nisan itibariyle başladığını hatırlattı.

Ayrıca 2025 yılı beyannamelerinde zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükelleflerin sektörler itibariyle tespit edilerek beyan edilen giderleri, banka hesap hareketleri ve beyanname revizyonu açısından Zonguldak Defterdarlığınca inceleme ve kontrollere tabi tutulacağını ifade etti. Bununla birlikte, 2025 yılında sektörler itibariyle hasılat tespiti denetimlerinin başladığını belirten Serdar, zarar veya matrahsız beyanda bulunan mükellefler açısından da idare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda hasılat tespiti denetimleri de yapılacağını söyledi.

Bu kapsamda, defterdarlığa bağlı tüm Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin herhangi bir cezalı tarhiyat işlemine muhatap olmaması için yıllık gelir ve giderlerini gerçeği yansıtacak şekilde beyan etmelerinin önemini vurgulayarak; gerçek gelirini beyan eden tüm mükelleflere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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