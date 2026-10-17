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Yüksekova'da soba sezonu açıldı, esnaf ikinci el ürüne yönelimi vurguladı

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Yüksekova'da soba sezonu açıldı, esnaf ikinci el ürüne yönelimi vurguladı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla Sobacılar Sokağı'nda kış hazırlığı hareketliliği başladı. 16 yıldır soba imalatı yapan Mevlam Dere, artan maliyetler ve ikinci el ürünlere yönelim nedeniyle işlerinde beklenen yoğunluğun olmadığını söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıkları hız kazanırken, Sobacılar Sokağı'nda da hareketlilik yaşanmaya başladı.

Sert geçen kış mevsimi nedeniyle sobanın ısınmada temel araçlar arasında yer aldığı ilçede, köylerde ve sobayla ısınan evlerde yaşayan vatandaşlar odun sobası ile boru ihtiyaçlarını karşılamak için çarşının yolunu tuttu. Çarşıda fiyat araştırması yaparak bütçelerine uygun ürün arayan vatandaşlar tezgahları gezerken, artan maliyetler ve vatandaşların ikinci el ürünlere yönelmesi nedeniyle esnaf eski yoğunluğu arıyor.

İlçede 16 yıldır soba imalatı ve kaynakçılık yapan Mevlam Dere, uzun yıllardır emek verdiği mesleğini bugün kendi işletmesinde sürdürdüğünü söyledi. İş yerinde odun sobalarının yanı sıra soba borusu, havalandırma sistemleri ve su sobaları ürettiklerini, ayrıca çeşitli kaynak işleri yaptıklarını belirten Dere, imalat sürecinin büyük ölçüde el emeğine dayandığını kaydetti. Sezonun açılmasına rağmen işlerinde beklenen hareketliliğin olmadığını dile getiren Dere, ekonomi nedeniyle vatandaşların ikinci el ürünleri tercih ettiğini vurguladı. Dere, artan maliyetler ve değişen piyasaya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"16 yıldır bu mesleği yürütüyorum. Eskiden vatandaşların siparişleri çok daha fazlaydı. Şimdilerde ise neredeyse hiç özel sipariş alamıyoruz. İnsanların alım gücü düştüğü için ikinci el sobalara yöneliyorlar. Biz de esnaf olarak elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yardımcı olmaya, fiyatlarda kolaylık sağlamaya çalışıyoruz."

Teknolojinin ilerlemesi ve sanayi tipi üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel yöntemlerle çalışan ustaların zorlandığına işaret eden Dere, soba imalatının hala yoğun bir fiziksel emek gerektirdiğine dikkat çekti. Geçmişte bu mesleği yapan çok sayıda usta bulunduğunu, ancak günümüzde bu sayının giderek azaldığını ifade eden Dere, zorluklara rağmen geleneksel zanaatlarını yaşatmak ve vatandaşlara bütçeye uygun ürün sunmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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