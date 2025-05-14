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Yığılca'da encümen üye seçimi yapıldı

Yığılca'da encümen üye seçimi yapıldı
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında gerçekleştirilen birlik encümen üye seçimlerinde Geriş Köyü Muhtarı Metin Acar ve Yaylatepe Köyü Muhtarı Uysal Toprak, birlik encümeni üyeliğine seçildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısında gerçekleştirilen birlik encümen üye seçimlerinde Geriş Köyü Muhtarı Metin Acar ve Yaylatepe Köyü Muhtarı Uysal Toprak, birlik encümeni üyeliğine seçildi.

Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği 2025 yılı mayıs ayı olağan genel meclis toplantısı, Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Yığılca Kaymakamı Hüseyin Demirkol'un başkanlığında, Birlik Müdürü Mustafa Çamlı, İl Genel Meclisi üyeleri Dursun Albayrak ve Ahmet Alkan ile birlik meclis üyeleri ve köy muhtarları katılım sağladı. Toplantıda 2024 yılı gelir-gider hesapları görüşüldü ve birlik encümen üye seçimleri yapıldı. Yapılan seçimde Geriş Köyü Muhtarı Metin Acar ve Yaylatepe Köyü Muhtarı Uysal Toprak, birlik encümeni üyeliğine seçildi.

Toplantının son bölümünde ise köy katkı payları konuları ele alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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